«Амкар» пустит зрителей на матч с дублем «Оренбурга»

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

Пресс-служба ФК «Амкар-Пермь» сообщила, что грядущий матч с ФК «Оренбург-2» в рамках группы «4» второго дивизиона ФНЛ-2 пройдет со зрителями (0+). Игру смогут посетить привитые или переболевшие коронавирусом болельщики.

Клуб пустит на трибуны порядка 3 тыс. зрителей. Чтобы попасть на матч, болельщику нужно иметь билет и один из двух документов:

— Действительный сертификат вакцинации

— Сертификат переболевшего ковидом

Оба документа могут быть как в виде QR-кода, так и в виде сертификата из поликлиники.

Тем, кто младше 18 лет, для посещения матчей не нужны QR-коды, тесты или справки. Нужен только документ, подтверждающий возраст. Билеты на игру можно приобрести в группе «Амкара» «ВКонтакте».

«В Прикмье отменено большинство мероприятий, закрыты кафе и бары. Мы призываем всех провести эти выходные с командой: прийти на матч с семьёй и друзьями и поддержать «Амкар». Ждем вас!», - сообщил клуб в своих соцсетях.

Матч пройдет в манеже «Пермь Великая» (улица Куйбышева, 126а) 4 ноября. Стартовый свисток – в 14:00.

Напомним, ранее «Амкар» на выезде разгромил дубль клуба Премьер-лиги - «Урал-2».