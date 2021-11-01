В Прикамье привезли новую партию вакцины от коронавируса

В Пермском крае было выявлено 119788 заболевших коронавирусной инфекцией. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермский край привезли еще одну партию вакцины от коронавирусной инфекции. 18 600 комплектов «Спутник V» распределили по медорганизациями, которые проводят вакцинацию, об этом сообщает Минздрав. О том, будет ли в регион завезена вакцина «Спутник Лайт», после которой можно получить QR-код, не сообщается.

Записаться на вакцинирование можно на сайте Госуслуг, поликлинике или прийти без записи в мобильный пункт вакцинации. В нерабочие они будут работать.

На 1 ноября 2021 года в Пермском крае было выявлено 119788 заболевших коронавирусной инфекцией.