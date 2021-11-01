Врачи Прикамья за месяц вылечили от коронавируса почти 12 тысяч пациентов

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Прикамские врачи за месяц вылечили от коронавируса 11 726 пациентов, проходивших лечение от коронавируса. А 401 ранее заболевший выздоровел за прошедшие сутки, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Так, на утро 1 ноября общее число выздоровевших от COVID-19 жителей края составило 101 887. За все время пандемии инфекцию выявили у 119 788 человек.

Сейчас в регионе для лечения пациентов с ковидом развернуты 6 884 койки. Стационарная медпомощь оказывается 5 391 пациенту, из них – 4 236 с COVID-19. Остальные – с внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус.