Парк имени Горького в Перми будет закрыт с 1 по 7 ноября

Парк будет закрыт с 1 по 7 ноября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми с 1 по 7 ноября будет закрыт Парк им Горького. Информация появилась в официальной группе в социальной сети парка. Администрация парка ссылается на Указ губернатора Прикамья об ограничительных мерах. Также не будут работать аттракционы и в парке отдыха Кировского района.

Напомним, с 1 по 7 ноября в регионе ввели жесткие ограничения, вызванные борьбой с коронавирусной инфекцией. Закрылись вес магазины, кроме продовольственных, общепит, салоны красоты и другие сферы. Большую часть струнников переводят на удаленный режим. В обычном графике работают медучреждения и жизнеобеспечивающие структуры.

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