В ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ назначили нового главного инженера

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Первым заместителем генерального директора - главным инженером ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ назначен Руслан Пивовар. На этой должности он сменил Игоря Мазеина, который возглавил научно-проектный институт.

Руслан Пивовар окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет, трудовой путь начинал в Западной Сибири. В 2014 году был назначен главным инженером ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», а с 2019-го работал в департаменте обеспечения добычи нефти и газа ПАО «ЛУКОЙЛ».

В Пермском крае Руслан Пивовар будет контролировать работу 12 цехов добычи нефти и газа. Кроме того, в службу главного инженера входят пять управлений, курирующих развитие активов и работу с инвестиционными проектами, внедрение технологий добычи нефти и газа, механоэнергетическое и метрологическое обеспечение, диспетчерскую службу предприятия, испытательные центры и ряд других направлений.

Наша справка:

Руслан Петрович Пивовар родился в 1969 году. Окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет по специальности «Разработка нефтяных и газовых месторождений» в 1997 году и «Экономика и управление на предприятии» – в 2007 году. Трудовой путь начинал в Лангепасе. Имеет звание «Почётный нефтяник», в 2021 году награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Научно-проектный институт - подразделение ПНИПУ. В нем трудятся порядка двухсот специалистов инженеров. Учреждение специализируется на разработке проектной документации для строительства и реконструкции объектов нефтедобычи и выступает генеральным подрядчиком ПАО «ЛУКОЙЛ».