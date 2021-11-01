Права дольщиков проблемных домов в Пермском крае восстановят до конца 2023 года

Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края.

В Прикамье обсудили меры по защите и восстановлению прав участников долевого строительства. На посвященном этой теме заседании правительства Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина подчеркивалось, что проблемы обманутых дольщиков – приоритетная задача, которую поставил перед регионами президент России, и ее необходимо полностью выполнить до конца 2023 года.

- На сегодняшний момент в Единый реестр проблемных объектов в Пермском крае включено 49 домов, по 35 из них уже принято решение о достройке или выплате возмещений, - сообщил Дмитрий Махонин. – В результате более 2 тысяч человек получат либо компенсации, либо жилые помещения, в строительство которых дольщики вложили свои средства. Поддержка оказывается на федеральном и региональном уровне. В краевом бюджете в этом году на восстановление их прав предусмотрено около 1 миллиарда рублей, это на 300 миллионов рублей больше, чем в прошлом году.

По информации краевого Минстроя, при федеральной поддержке в регионе достроят 21 дом-долгострой, в итоге 2363 человека получат ключи от квартир. Работы на этих объектах планируется завершить до 2024 года.

Еще по 14 проблемным домам принято решение выплатить людям денежное возмещение. В этом году около 700 дольщиков 18 недостроенных домов получили компенсации на общую сумму 1,2 миллиарда рублей.

Министр строительства Андрей Колмогоров отметил, что с прошлого года удалось исключить из реестра проблемных долгостроев 15 объектов.

В частности, благодаря региональным мерам удалось ввести в эксплуатацию многоквартирные дома в Перми на улицах КИМ, 60б (ЖК «Белая сирень») и Пушкарской, 142, а в Чайковском - объект по улице Декабристов, 36. Еще по двум домам в столице Прикамья – на улицах Подводников, 88б и Революции, 2а - принято решение о достройке силами застройщика под контролем Минстроя края.

- Еще по 7 домам до конца этого года совместно с Федеральным фондом защиты прав дольщиков должно быть принято решение о способе восстановления прав участников строительства, - сообщил Андрей Колмогоров. - В результате к 2022 году планируется получить решения Федерального фонда по всем 42 проблемным объектам Пермского края, где застройщик признан несостоятельным.

Отметив, что ситуация с проблемными долгостроями в Прикамье изменилась в лучшую сторону, Дмитрий Махонин еще раз отметил, что права всех обманутых дольщиков должны быть восстановлены до конца 2023 года.