В Пермском крае мужчина ударил 18-летнего юношу вилами

Полицейские вычислили нападавшего мужчину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае 65-летнего мужчину будут судить за нападение на 18-летнего юношу. Случай произошел в Чайковском, о нем стало известно, когда молодой человек обратился в травмпункт за помощью и рассказал, что его в ногу ударил садовыми вилами незнакомый мужчина.

- Обвиняемому не понравилось, что он выгуливал животное без поводка и намордника, - сообщили в ГУВД по Пермскому краю. - При этом мужчина отметил, что в тот день праздновал свой день рождения и был пьян.

Следователи вычислили злоумышленника и возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений с предметом, используемым в качестве оружия». Дело передано в суд. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.