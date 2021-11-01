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Происшествия1 ноября 2021 9:28

В Пермском крае мужчина ударил 18-летнего юношу вилами

Причиной конфликта стала собака
Анна Маркова
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Полицейские вычислили нападавшего мужчину.

Полицейские вычислили нападавшего мужчину.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае 65-летнего мужчину будут судить за нападение на 18-летнего юношу. Случай произошел в Чайковском, о нем стало известно, когда молодой человек обратился в травмпункт за помощью и рассказал, что его в ногу ударил садовыми вилами незнакомый мужчина.

- Обвиняемому не понравилось, что он выгуливал животное без поводка и намордника, - сообщили в ГУВД по Пермскому краю. - При этом мужчина отметил, что в тот день праздновал свой день рождения и был пьян.

Следователи вычислили злоумышленника и возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений с предметом, используемым в качестве оружия». Дело передано в суд. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.