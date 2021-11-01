На наступившей неделе выйдет новый сериал с пермской актрисой Зоей Бербер

Фото из Instagram-аккаунта актрисы.

На начавшейся неделе в свет выходит новый сериал с пермской актрисой Зоей Бербер «Везет» (16+). Об этом актриса поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Премьера трагикомедии состоится 4 ноября на онлайн-платформе ivi. В центре сюжета – бывший мотогонщик, который из-за травмы завершил карьеру. Теперь главный герой зарабатывает на жизнь тем, что развозит людей по домам.

Помимо Зои Бербер, в сериале сыграли Евгений Цыганов, Максим Лагашкин, Светлана Ходченкова, Владимир Меньшов, Кирилл Кяро, Зоя Бербер, Юлия Снигирь и Владимир Меньшов.