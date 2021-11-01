Как будут работать поликлиники с 1 по 7 ноября, рассказали в Минздраве Прикамья

Поликлиники, стоматологии и женские консультации будут работать до 3 ноября в обычном режиме. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Пермском крае началась неделя жестких ограничений, которую ввел Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. С 1 по 7 ноября не будут работать большая часть сфер, но это не коснется медучреждений. В Министерстве здравоохранения рассказали, как они будут работать на этой неделе.

С 1 по 3 ноября поликлиники, стоматологии, женские консультации и другие учреждения Минздрава будут работать в обычном режиме.

4 ноября (праздничный день) и 7 ноября (выходной день) поликлиники Прикамья не будут принимать пациентов, а 5 и 6 будет работать только неотложная помощь.

Работают ковидные бригады, экстренную медпомощь будут оказывать в обычном режиме, также продолжается вакцинация, пункты будут работать без выходных.