В Пермском крае окончены поиски мужчины, пропавшего три года назад

В Пермском крае окончены поиски 67-летнего Владимира Жигарева. Фото: архив "КП"

В Пермском крае окончены поиски 67-летнего Владимира Жигарева. Мужчина пропал еще в декабре 2018 года, ушел из дома и не вернулся. Волонтеры поискового отряда «Регион 59» рассказали, что он найден погибшим.

Напомним, в Октябрьском продолжаются поиски 75-летней женщины. Назия Шайнурова пропала утром 26 октября. Женщина ушла из дома в халате, джемпере, на ногах фиолетовые галоши, в руках может быть белый пакет. Ушла с ул. Вишневая 3.

Приметы пропавшей: на вид 74-75 лет, рост 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые с сединой, до плеч, глаза карие.

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