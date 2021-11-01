На неделе в Пермский край придут настоящие морозы

В Прикамье ненадолго придут морозы. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Ноябрь только наступил и тут же принялся удивлять погодными аномалиями. Синоптики говорят, что в целом нас ждет теплый месяц, но сначала ненадолго заморозит, а потом потеплеет. По информации Научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я», 1 ноября в Пермском крае будет дождливо, ночью 0…+5°, днем +2…+7° (по северу 0…−5°). Ветер юго-западный с переходом на северный 2-7 м/с.

2 ноября и 3 ноября осадки прекратятся и похолодает. Ночью 0…−5° (по северу −5…−10°, по крайнему северо-востоку до −15°), днем 0…−5° (по востоку −5…−10°). Ветер восточный, северо-восточный 3-8 м/с.

4 ноября погода начнет месятся, местами возможен снег, ночью −4…−9°, днем −4…+1°. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с.

В пятницу ночью мокрый снег, днем дождь. Температура воздуха ночью −4…+1°, днём 0…+5°. Ветер юго-западный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с.