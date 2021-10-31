В Пермском крае предприниматели могут получить льготные кредиты под 1 - 3% годовых

Новые льготные государственные займы на региональном уровне будут запущены с 1 ноября. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Предприниматели в Пермском крае смогут получить региональные кредиты по сниженным процентным ставкам – 1%, 1,5% и 3% годовых.

- Все три продукта были разработаны по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, - рассказали в пресс-службе краевой администрации. – Предполагается, что займы будут сроком на два года с отсрочкой платежей на первые шесть месяцев.

- Важно, чтобы в напряженных условиях пандемии коронавируса, когда мы вынуждены вводить ограничения, бизнес ощущал поддержку со стороны краевых властей и государства, - отметил глава Прикамья.

Новые льготные государственные займы на региональном уровне будут запущены Микрофинансовой компанией Пермского края и Центром поддержки предпринимательства «Мой бизнес» уже с 1 ноября. Более подробно о разработанных продуктах можно узнать здесь.