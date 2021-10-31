Новые заболевшие COVID-19 обнаружены в 36 муниципалитетах Пермского края

В пунктах вакцинации в Перми исчезли многочасовые очереди. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

31 октября в Пермском крае поставлен очередной антирекорд, за сутки был выявлен 697 заболевший COVID-19.

- Эти люди проживают в 36 территориях региона, - пояснили в краевом оперштабе по борьбе с инфекцией. - Больше всего заболевших выявлено в Перми – 333. На втором месте - Краснокамский округ с 67 инфицированными. На третьем – Пермский район, где зафиксировано 46 жителей с коронавирусом.

В Чайковском округе - 31 заболевший, в Красновишерском округе – 26, в Соликамском округе - 23, в Очерском - 22, в Березниках - 20.

В Ильинском округе COVID-19 выявлен у 11 жителей, в Александровском и Карагайском округах у десяти человек. В Чусовском, Сивинском округах, Кунгурском районе и Кунгуре - по девять случаев, в Осинском и Верещагинском округах – по восемь.

В Кудымкаре, Звездном, Одинском, Кишертском округах выявлено по пять заболевших, в Бардымском округе – четыре, еще по три – в Большесосновском районе и Добрянском округе.

По два случая заражения инфекцией обнаружено в Кочевском, Березовском, Октябрьском и Юсьвенском округах.

По одному – в восьми территориях края. Это Губаха, Нытвенский, Лысьвенский, Частинский, Оханский, Горнозаводский, Кудымкарский и Чердынский округа.

Всего на 31 октября 2021 в Пермском крае выявлено 119788 заболевших коронавирусной инфекцией.