Количество новых заболевших COVID-19 в Пермском крае приблизилось к 700

Пункты мобильной вакцинации работают в Перми и в выходные. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Оперштаб сообщил, что 31 октября 2021 года количество новых подтвержденных случаев COVID-19 Пермском крае достигло 697. Это новый антирекорд, которые чуть не ежедневно бьются в регионе.

- Общее число инфицированных в Прикамье достигло 119 788 человек, - сообщили в краевом оперштабе. - За сутки, чтобы выявить заболевших, в регионе было проведено 13 717 ПЦР-исследований.

На сегодняшний день в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, лечатся четыре тысячи человек, 512 пациентов из них - в тяжелом состоянии, 207 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 5 789 человек.