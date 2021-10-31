Четыре пермяка планируют судиться с автосалоном

Уже набралось четверо недовольных покупкой автолюбителей, они объединились, чтобы обратиться в суд. Фото: архив "КП"

Четыре пермяка, купившие автомобили в одном из пермских автосалонов, готовят иски в суд. Покупатели жалуются, что им подсунули битые машины, побывавшие в серьезных ДТП.

При покупке автосалон их уверял, что провел диагностику и приобретенные автомобили были абсолютно исправны.

- Я заплатила больше миллиона рублей, автомобиль не завелся на третий день после покупки, - рассказала телекомпании ГТРК Пермь пермячка Вероника.

Девушка требует вернуть ей деньги, но в автосалоне ей объясняют, что будет проведена судебная экспертиза, и только после этого будет принято решение.

Уже набралось четверо недовольных покупкой автолюбителей, они объединились, чтобы обратиться в суд. Работу дилерского центра проверят.