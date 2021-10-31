График работы поликлиник в Пермском крае с 1 по 7 ноября

Все поликлиники продолжают работать в штатном режиме, выходные дни для них - 4 и 5 ноября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Предстоящая неделя из-за объявленного локдауна будет нерабочей, однако медики будут продолжать оказывать помощь. О том, как будут работать учреждения здравоохранения, рассказали в пермском краевом Минздраве.

- Все поликлиники продолжают работать в штатном режиме, выходные дни для них - 4 и 5 ноября, - ответили на запрос «КП» в Минздраве. - Однако в эти дни – 4 и 5 ноября - продолжают работать неотложная медицинская помощь и скорая медицинская помощь. Ну, и экстренные приемы и госпитализации тоже будут проводиться в обычном режиме.