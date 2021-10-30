В Прикамье мужчина убил брата

В Березниках 25 октября произошло убийство. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березниках 25 октября произошло убийство. В одной из квартир в доме по улице Пятилетки был обнаружен труп мужчины. Об этом сообщает СКР по Пермскому краю. Следователи вычислили и задержали подозреваемого. Им оказался 59-летний двоюродный брат погибшего.

Во время застолья мужчины выпивали, потом поссорились. Обвиняемый схватил нож и несколько раз ударил брата.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», расследование продолжается, - сообщает СКР Прикамья.