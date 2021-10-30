В Прикамье новые заболевшие коронавирусом проживают в 35 территориях

Всего в Пермском крае официально подтверждено 119 091 случай коронавируса. Фото: архив "КП"

За сутки в Прикамье коронавирусом заболели 688 человек, они проживают в 35 территориях региона.

336 человека проходят лечение в больницах Перми, 62 – в Краснокамском городском округе, 53 – в Соликамском, 35 – в Верещагинском.

25 случаев выявили в Пермском муниципальном районе, 20 – в Чусовском городском округе, 15 – в Ординском муниципальном, 13 - в Кунгуре и Очерском городском округе, 12 человек – в Березниках, по 10 – в Добрянском городском и Кишертском муниципальном округах, 9 – в Чердынском, 8 – в Нытвенском городских округах.

В Чайковском и Суксунском городских и Сивинском муниципальном по 7 заболевших. В Красновишерском городском округе 6 случаев, в Осинском –5, в Горнозаводском городском и Кунгурском муниципальном – по 4. В Лысьвенском, Ильинском, Чернушинском и Кизеле по 3.

В Октябрьском городском, Уинском, Куединском и Карагайском муниципальных округах и Большесосновском муниципальном районе по 2. По одному заболевшему коронавирусом в Еловском, Александровском, Березовском, Гайнском и Косинском муниципальных округах.