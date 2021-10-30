На улицах Перми с последствиями снегопада борются 120 единиц техники

Фото: Администрация Перми.

В Перми дорожные службы борются с последствиями сильного снегопада, который начался ночью и продолжился сегодня утром. Снега выпало много, улицы города побелели. В администрации Перми рассказали, что сейчас работает более 120 единиц техники и 170 рабочих.

По сообщениям синоптиков, в ближайшие дни снегопады в городе не прекратятся, но они будут временными, переходящими в дождь. Скорее всего, временный снежный покров растает в ближайшие дни. В воскресенье днем ожидается до +4 градусов.