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Общество30 октября 2021 11:49

На улицах Перми с последствиями снегопада борются 120 единиц техники

За ночь в городе выпало много осадков
Анна Маркова
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Фото: Администрация Перми.

Фото: Администрация Перми.

В Перми дорожные службы борются с последствиями сильного снегопада, который начался ночью и продолжился сегодня утром. Снега выпало много, улицы города побелели. В администрации Перми рассказали, что сейчас работает более 120 единиц техники и 170 рабочих.

По сообщениям синоптиков, в ближайшие дни снегопады в городе не прекратятся, но они будут временными, переходящими в дождь. Скорее всего, временный снежный покров растает в ближайшие дни. В воскресенье днем ожидается до +4 градусов.

Фото: Администрация Перми.

Фото: Администрация Перми.