Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия30 октября 2021 9:59

В Перми квартиранта подозревают в убийстве хозяина квартиры и поджоге

Преступление произошло в микрорайоне Кислотные дачи
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Следователи задержали подозреваемого в убийстве.

Следователи задержали подозреваемого в убийстве.

Фото: Василий Вахрин

В Перми в одной из квартир в микрорайоне Кислотные дачи пожарные обнаружили после тушения тело мужчины. На нем было множество ран, разбита голова. Следователи СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело.

Они выяснили, что 47-летний мужчина пустил пожить в свою квартиру 26-летнего приятеля, 7 октября у них произошла ссора. Молодой человек сильно избил хозяина квартиры, ударил деревянным табуретом по голове, сломал ребра. От полученных травм он скончался. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый поджег квартиру и сбежал.

- В настоящее время ранее неоднократно судимому жителю города Кургана, который дал признательные показания, предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщает СКР Прикамья. – Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.