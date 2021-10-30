В Перми квартиранта подозревают в убийстве хозяина квартиры и поджоге

Следователи задержали подозреваемого в убийстве. Фото: Василий Вахрин

В Перми в одной из квартир в микрорайоне Кислотные дачи пожарные обнаружили после тушения тело мужчины. На нем было множество ран, разбита голова. Следователи СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело.

Они выяснили, что 47-летний мужчина пустил пожить в свою квартиру 26-летнего приятеля, 7 октября у них произошла ссора. Молодой человек сильно избил хозяина квартиры, ударил деревянным табуретом по голове, сломал ребра. От полученных травм он скончался. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый поджег квартиру и сбежал.

- В настоящее время ранее неоднократно судимому жителю города Кургана, который дал признательные показания, предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщает СКР Прикамья. – Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.