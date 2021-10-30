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Общество30 октября 2021 9:04

Оперштаб ввел строгую самоизоляцию для людей старше 60 лет

Ранее в группе особого риска были пожилые от 65 лет
Анна Маркова
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Для непривитых прикамцев введен режим строгой самоизоляции.

Для непривитых прикамцев введен режим строгой самоизоляции.

Фото: Олег Укладов

В Прикамье введен строгий режим самоизоляции для людей от 60 лет. Оперштаб на крайнем заседании по борьбе с коронавирусной инфекцией внес еще более жесткие ограничительные меры. Ранее в группу особого риска входили люди 65+, теперь его понизили. Теперь непривитые люди от 60 лет могут выходить в случае острой необходимости в продуктовый магазин или аптеку.

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