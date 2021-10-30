Пермь завалило снегом: в городе прошел первый мощный снегопад

В Перми идет ливневый снегопад. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Утром 30 октября пермяки увидели в окно заснеженные улицы, белые шапки на гроздьях рябины и протоптанные первыми прохожими узкие тропинки. Пермь занесло снегом. Это первый мощный снегопад этой осенью. Синоптики обещали нам сегодня ночью метель, похоже, что их прогнозу суждено сбыться.

По информации научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я», в субботу днем в Перми облачно, снег, переходящий в дождь. Ночью −4…−6°, днем +1…+3°. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с.

В воскресенье ночью в Перми облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, туман. Днем облачно, небольшой дождь. Ночью 0…+2°, днем +3…+5°. Ночью ветер слабый, днем южный, юго-западный 2-7 м/с.

Автомобилистам стоит быть внимательнее, на дрогах гололедица.