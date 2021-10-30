В Пермском крае с 1 по 7 ноября отменяются спектакли и выступления артистов

В Прикамье на неделю будут закрыты театры и выставки. Фото: Анна Маркова

В Пермском крае на неделю с 1 по 7 ноября закрываются большинство сфер деятельности. Правительство региона приняло эту меру из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией. Будут закрыты все магазины, кроме продуктовых, кафе, рестораны смогут работать только на вынос, салоны красоты, бани и другие.

Ограничения коснутся и культурной сферы, не будут работать театры и выставки, концертные залы отменят выступления, за исключением только тех мероприятий, которые приурочены к Дню народного единства. Попасть на них можно только по QR-коду.

Вернуть деньги за купленные билеты или обменять на другую дату, если это возможно, можно в кассах, где они были куплены. Если у вас электронный билет, возврат можно оформить на сайте учреждения или Пермских зрелищных кассах. Вернуть деньги должны в 100% объеме. Если вы купили билеты по Пушкинской карте, потраченную сумму зачислят обратно.