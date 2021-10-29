Власти рассказали, что грозит организациям, которые продолжат работать в нерабочие дни в Пермском крае

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае в период нерабочих дней - с 1 по 7 ноября - вводятся новые жесткие ограничение. На неделю закрывается большинство организаций: кафе, рестораны, бары, кинотеатры, театры, парикмахерские, салоны красоты, некоторые магазины. В пресс-службе Министерства промышленности и торговли региона рассказали, что грозит организациям, которые нарушат Указ губернатора.

- У нас в регионе введен режим повышенной готовности. Согласно статье 20.6.1 Кодекса об административных праванарушениях, нарушение данного Кодекса влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Минпромторга.

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