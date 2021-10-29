Пострадавшему от новых ограничений бизнесу в Пермском крае выделят гранты

На время повсеместно нерабочей недели в Пермском крае власти региона выделят гранты пострадавшему бизнесу – на каждого работающего сотрудника. Фото: архив "КП"

На время повсеместно нерабочей недели в Пермском крае власти региона выделят гранты пострадавшему бизнесу – на каждого работающего сотрудника по 12 792 рублей (1 МРОТ). Отрасль определяется по основному коду ОКВЭД на 1 июля 2021 года.

Публикуем ОКВЭДы предприятий, который могут заявиться на получение денег. Деньги сможет получить бизнес из сфер:

Бытовых услуг;

Гостиничного бизнеса;

Дополнительного образования;

Общественного питания;

Культуры, досуга, конференций и выставок;

Автомобильного и водного транспорта;

Спорта.

Заявку на выделение средств можно будет подать через личный кабинет на сайте ФНС.

Сервис запустится с 1 ноября.

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