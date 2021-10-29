Пострадавшему от новых ограничений бизнесу в Пермском крае выделят гранты

На время повсеместно нерабочей недели в Пермском крае власти региона выделят гранты пострадавшему бизнесу – на каждого работающего сотрудника.
Фото: архив "КП"
На время повсеместно нерабочей недели в Пермском крае власти региона выделят гранты пострадавшему бизнесу – на каждого работающего сотрудника по 12 792 рублей (1 МРОТ). Отрасль определяется по основному коду ОКВЭД на 1 июля 2021 года.
Публикуем ОКВЭДы предприятий, который могут заявиться на получение денег. Деньги сможет получить бизнес из сфер:
Бытовых услуг;
Гостиничного бизнеса;
Дополнительного образования;
Общественного питания;
Культуры, досуга, конференций и выставок;
Автомобильного и водного транспорта;
Спорта.
Заявку на выделение средств можно будет подать через личный кабинет на сайте ФНС.
Сервис запустится с 1 ноября.
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