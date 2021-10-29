Куда звонить, если у вас есть вопросы по новым ограничениям в Пермском крае с 1 по 7 ноября

Прикамцы могут задать вопросы о новых ограничениях по телефону. Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА

В Пермском крае с 1 по 7 ноября Оперштаб ввел новые ограничения в связи с высокой заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Неделю в регионе не будет работать большинство сфер.

Публикуем полезные контакты для вопросов и разъяснений

Приостанавливается доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), где продаются товары, выполняются какие-либо работы, услуги и проводятся мероприятия.

Исключения на сайте здесь.

Главные полезные контакты на этот период:

Центр «Мой бизнес - консультации по поддержке предпринимателе: 8-800-300-80-90.

Мы будем на связи с 10 до 16 часов 30 и 31 октября, с 09 до 17 часов с 1 по 3 ноября, и далее

Также на связи краевой Минпромторг, можно обращаться по работе промпредприятий: +7(342) 217-71-86, +7(342) 217-73-64 по деятельности розничной торговли, общепита и сферы услуг: +7(342) 217-72-16.