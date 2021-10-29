В Пермском крае на неделю закрываются кафе и магазины

В Перми с 1 ноября не будут работать магазины. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае решением Оперштаба, который прошел 29 октября, были приняты новые ограничительные меры, вызваны они высокой заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Власти Прикамья считают, что действующих мер для перелома ситуации было недостаточно, поэтому на неделю с 1 по 7 ноября в регионе закрывают большинство общественных мест, торговых центров, магазинов, ресторанов и кафе. Публикуем полный список объектов, которые будут закрыты в первую неделю ноября.

Не будут работать магазины, независимо от их площади и расположения, кафе, рестораны, ателье, химчистки, мастерские по починке обуви, изготовлению дубликатов ключей и другие организации, оказывающие бытовые услуги (за исключением обслуживания без посещения их помещений), салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, солярии, бани и другие подобные объекты.