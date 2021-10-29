В Перми обсудили проект бюджета-2022 и на предстоящие три года

Фото: архив "КП".

Пермские депутаты и представители горадминистрации приступили к обсуждению краевого бюджета Перми на 2022-24 годы.

20 октября документ был направлен на рассмотрение в Пермскую городскую Думу. На семинаре, который проводился в режиме ВКС, парламентарии договорились, как будут работать над основным финансовым документом столицы Прикамья.

Глава Перми Алексей Дёмкин отметил, что в бюджете сохранится как социальная, так и инвестиционная направленность. Так, бюджет развития Перми на будущий год запланирован в размере более 14 миллиардов рублей.

Продолжится работа по дорожному строительству, созданию комфортной городской среды, расселению ветхого и аварийного жилья, реформированию общественного транспорта, развитию сети школ и детских садов.

- Нам предстоит обсудить общие подходы к формированию бюджета, заявленные приоритеты, видение администрацией проблемных направлений и путей работы по ним, - отметил председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин. - Мы должны напряженно поработать на всех этапах рассмотрения проекта бюджета, чтобы получить реалистичный рабочий документ.

Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Наталья Мельник рассказала об оптимальном графике работы над бюджетом. По ее словам, важно как можно скорей определиться по основным бюджетным параметрам и более детально проанализировать основной финансовый документ города на публичных слушаниях и затем рассмотреть егоь в первом чтении на пленарном заседании в Думы.

- До19 ноября мы должны внести необходимые поправки, чтобы успеть принять бюджет до конца года, - напомнила Наталья Мельник. – При этом все поправки, предполагающие дополнительные расходы, должны иметь финансово-экономическое обоснование.

В ходе заседания руководители подразделений администрации города ответили на вопросы депутатов и специалистов аппарата гордумы.

Дмитрий Малютин и Алексей Дёмкин поблагодарили участников семинара за активную работу и выразили уверенность, что проект бюджета своевременно пройдет все необходимые процедуры согласования и утверждения.