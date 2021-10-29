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Общество29 октября 2021 15:31

В Перми назначена новый начальник управления жилищных отношений администрации Перми

Она приступит к работе 1 ноября
Анна Маркова
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В Перми сменился начальник управления жилищных отношений.

В Перми сменился начальник управления жилищных отношений.

Фото: Василий Вахрин

В Перми сменился начальник управления жилищных отношений. Мэр города Алексей Дёмкин назначил на эту должность Наталью Афанасьеву. На этом посту она сменила Елену Чвилеву, которая проработала там с июня этого года.

О Наталье Афанасьевой известно, что она работала на госслужбе на разных должностях, в том числе в департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы при Правительстве Москвы, ГКУ «Центр занятости населения Пермского края».

Она приступит к своим обязанностям 1 ноября.