В Перми назначена новый начальник управления жилищных отношений администрации Перми

В Перми сменился начальник управления жилищных отношений. Фото: Василий Вахрин

В Перми сменился начальник управления жилищных отношений. Мэр города Алексей Дёмкин назначил на эту должность Наталью Афанасьеву. На этом посту она сменила Елену Чвилеву, которая проработала там с июня этого года.

О Наталье Афанасьевой известно, что она работала на госслужбе на разных должностях, в том числе в департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы при Правительстве Москвы, ГКУ «Центр занятости населения Пермского края».

Она приступит к своим обязанностям 1 ноября.