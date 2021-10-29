Почетными грамотами Перми наградят полицейских и работников культуры

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Традиционно депутаты гордумы рассмотрели вопрос о награждении жителей города Почетными грамотами Перми. На этот раз почетного звания лауреатов удостоились двое полицейских и две представительницы сферы культуры города.

Почетные грамоты вручат инспектору ДПС Константину Калинину и старшему инспектору ДПС Владимиру Макарову - за самоотверженные действия по спасению людей во время трагических событий в Пермском университете в сентябре этого года.

Также депутаты единодушно проголосовали за награждение Почетными грамотами Перми профессора кафедры Пермского государственного института культуры Елены Барашковой и директора детской школы искусств №15 «АРТика» Ольги Кылосовой. Они высоко оценили их вклад в развитие системы высшего и дополнительного образования Перми.