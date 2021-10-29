Рост цен не помешает подготовке к 300-летнему юбилею Перми

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как известно, к 300-летию города в Перми должны отремонтировать фасады домов на центральных улицах. Из-за роста цен на строительные материалы стоимость работ, скорее всего, вырастет.

Чтобы не столкнуться с проблемой нехватки денег, пермские депутаты утвердили увеличение расходов на капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов за бюджетный счет: на 2022 год - на 300 миллионов рублей, на 2023-й - на 100 миллионов. Таким образом, общие расходы вырастут до 1 миллиарда 340 миллионов рублей.

- Город преображается, мы должны достойно встретить юбилей Перми, - отметил депутат Михаил Черепанов. - Нужно предусмотреть увеличение расходов, поскольку цены на строительные материалы, действительно, существенно выросли.