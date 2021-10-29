В Перми изменится движение шести автобусов

. Фото: Василий Вахрин

В краевой столице с 1 ноября изменится движение шести автобусов. Об этом рассказали в пермской мэрии.

Автобус №33 будет заезжать к новому ЖК«Погода» и курсировать по улицам Грибоедова, Лесной, Топазной до остановки «улица Сапфирная». Затем по улицам Лесной, Грибоедова и далее по маршруту следования. Но в направлении микрорайона Костарево автобусы будут следовать без изменений.

Автобусы №10 перенаправят на шоссе Космонавтов. Кольцевые автобусы №28 и №29 в оба направления будут заезжать на остановку «Театр «Ироничная компания».

Часть автобусов маршрута №59 будут ехать по маршруту «микрорайон Юбилейный – аэропорт Бахаревка – улица Милиционера Власова».

Автобус №44, курсирующий до остановки «микрорайон Кислотные дачи», продлят до остановки «Школьная».

Актуальное расписание и график движения автобусов онлайн всегда можно отследить на сайте МКУ «Гортранс».