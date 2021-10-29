МЧС предупреждает о сильном ветре и гололедице

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Фото: архив "КП"
Краевое МЧС предупредило жителей и гостей Прикамья о сильных порывах ветра в регионе. Непогода ожидается в субботу, 30 октября.
Так, порывы ветра местами могут достигать скорости 18 метров в секунду. На дорогах возможна гололедица. Ночью с пятницы – на субботу – ожидается снег с дождем.
Температура воздуха ночью опустится до -7…-2 градусов. Днем - +3 - +7 градусов тепла.
Спасатели рекомендуют избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами, конструкциями и линиями электропередач и не парковать машины возле них.