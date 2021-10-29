Депутаты ЗС Пермского края: Национальные проекты – инструмент реализации планов

В 2022-2024 годы планируется переселить из ветхого жилья более 22 тысяч человек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На финансирование нацпроектов в 2022 году планируется привлечь более 13 миллиардов рублей из федерального бюджета, - рассказал во время послания Законодательному Собранию Дмитрий Махонин. - В 2023 и 2024 годах ожидается еще порядка 25 миллиардов рублей. В краевом бюджете предусмотрены необходимые средства на софинансирование мероприятий. Таким образом, на финансирование национальных проектов в предстоящую трехлетку будет направлено не менее 50-ти миллиардов рублей из бюджетов всех уровней.

Один из главных результатов работы по нацпроектам - решение проблемы расселения ветхого и аварийного жилья. В этом году в крае расселено 3,5 тысячи человек. В 2022-2024 годы планируется переселить из ветхого жилья более 22 тысяч человек.

- Национальные проекты являются инструментом реализации наших планов, прокомментировал депутат ЗС Вячеслав Григорьев. - Пермский край активно участвует в нацпроектах, в качестве примера я хотел бы привести такую цифру: если взять за 100 процентов расселение ветхого и аварийного жилья в нашей стране, то 10 процентов - это Пермский край. Это очень хорошие темпы, если у нас расселено было на 1 октября 3,5 тысячи человек, то за 2022-2024 годы мы совместно с Правительством собираемся расселить 22 тысячи человек. Еще раз повторю, каждый десятый метр расселяемого жилья в стране – это Пермский край.