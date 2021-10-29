Дмитрий Махонин изложил стратегические ориентиры в развитии Пермского края

Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края.

Губернатор Пермского края обратился к депутатам краевого Законодательного Собрания с бюджетным посланием «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Пермского края в 2021 году и плановом периоде 2022-2024 гг.». Дмитрий Махонин изложил основные направления бюджетной и налоговой политики Пермского края на ближайшие три года.

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В бюджетном послании губернатора прозвучали важные и актуальные тезисы с оценкой текущей ситуации в экономической и социальной сфере Прикамья и ориентирами, на которые предстоит равняться в ближайшие три года.

О коронавирусе

- Борьба с COVID-19, сохранение здоровья и жизней людей остается одной из первоочередных задач, - отметил Дмитрий Махонин. – Мы должны обеспечить стабильную работу системы здравоохранения, поддержать рост региональной экономики и сохранить достойный уровень развития социальной сферы.

Наметившиеся позитивные изменения заметны по росту доходов в региональный бюджет. За первое полугодие поступление доходов в краевой бюджет увеличилось в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря позитивной динамике в экономике удалось сохранить достойный уровень исполнения социальных обязательств и других расходов бюджета.

О социально-экономических показателях

В рейтинге регионов страны за первое полугодие Пермский край занимает 18 место в стране по вводу жилья, 19 – по динамике денежных доходов населения, 15 - по развитию сферы торговли, 16 по ВРП, 17 – по развитию промышленности, 19 – по строительству и 21 место – по объему

О заработной плате и безработице

Продолжит расти начисленная средняя заработная плата. В 2020 году она составляла 41 958 рублей., по итогам 2021 года должна достичь 43 531 рублей, к 2024 – вырасти до 53 139 рублей.

Уровень безработицы по итогам 2021 года сократится до 5,2 процента, в 2022 году должен снизиться до 5 процентов, к 2024 году – до 4,8 процента.

О бюджете на 2022-2024 годы

Доходы бюджета на 2022 год прогнозируются в размере около 183 миллиардов рублей, расходы – на уровне 198 миллиардов. Таким образом, бюджетный дефицит не превысит 10 процентов.

Одним из бюджетных приоритетов станут 11 национальных проектов. В 2022 году на их реализацию планируется привлечь из федерального бюджета более 13 миллиардов рублей, в последующие два года – еще 25 миллиардов.

Бюджет остается социально ориентированным: расходы на соцсферу превысят 70 процентов. Объем бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры увеличится в будущем году почти вдвое.

Финансовая помощь территориям в будущем году сохранится на уровне 37 миллиардов рублей. Расходы на проекты территорий из краевого бюджета планируется увеличить на 60 миллионов рублей.

За три года планируется переселить из ветхого и аварийного жилья не менее 189 семей, на улучшение их жилищных условий направят 218 миллионов рублей.

Основные ориентиры развития

Основными стратегическими ориентирами в развитии региона названы: сохранение численности населения, здоровья и благополучия людей, создание условий для самореализации и развития талантов, развитие безопасной и комфортной среды для жизни, достойного и эффективного труда, успешного ведения предпринимательской деятельности, цифровая трансформация в ключевых отраслях.

О взаимодействии органов власти

- Слаженная работа законодательной и исполнительной ветвей власти является залогом достижения поставленных задач по улучшению условий жизни в регионе, - отметил Дмитрий Махонин. - Уверен, что наша дальнейшая работа будет плодотворной на благо жителей региона.

Депутаты отметили, что представленный проект бюджета сохранил не только социальную направленность, он также предполагает поддержку курса на развитие региона.

- Бюджет носит традиционно социальный характер, но в то же время в нем предусмотрен бюджет развития, который с каждым годом увеличивается, - подчеркнул депутат Александр Бойченко. - А это - возведение новых зданий образовательных учреждений, поликлиник и других соцобъектов, это инвестиции в людей, что очень важно для развития региона и его территорий.