Календарь безопасности «Азота» - призер престижного конкурса

Фото: Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Проект филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» вошел в шорт-лист международного конкурса корпоративных СМИ «Медиалидер-2021». Календарь безопасности «12 ПРАВИЛьных друзей» стал призером в номинации «Лучший корпоративный календарь».

В списке призеров номинации наряду с филиалом «Азот» такие крупные региональные предприятия, как ООО «Газпром добыча Ноябрьск», холдинг «Канавара Групп», алмазодобывающая компания «АГД Даймондс», горнорудная компания «АО «Полиметалл», и другие. Имя абсолютного победителя из восьми номинантов станет известно в конце ноября на церемонии награждения в Москве.

Напомним, филиал «Азот» презентовал интерактивный календарь безопасности «12 ПРАВИЛьных друзей» во Всемирный день охраны труда в апреле 2021 года. На страницах календаря дети азотчиков рассказывают о 12-ти ключевых правилах безопасности, действующих в компании «Уралхим». QR-код, расположенный на каждой странице календаря, позволяет увидеть телеверсию проекта, где «12 ПРАВИЛьных друзей» рассуждают о работе завода и необходимости соблюдать правила безопасности и на рабочем месте, и дома.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

- Признание нашего проекта на международном уровне безусловно важно. На «Азоте» уделяют особое внимание охране труда, в том числе приветствуется и современный, творческий подход к освещению важной темы. Основная цель-результат. Для руководства компании, для завода и для меня лично главное – это безопасность сотрудников на предприятии.

Проект доступен по ссылке:https://www.youtube.com/watch?v=3tmbCZ5mBow&list=PL1WNyrOTDHvhfePZ4W7XTwy29aYNgo7bW