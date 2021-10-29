Правительство России выделит 1,75 млрд рублей на строительство Пермской художественной галереи

Художественная галерея к 2023 году должна переехать в другое здание. Фото: Василий Вахрин

На строительство здания Пермской художественной галереи федерация направит 1,75 млрд рублей. Такое распоряжение уже подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства.

В тексте сказано, что новое здание должно открыться уже 2023 году, к 300-летнему юбилею Перми.

- На сегодняшний день галерея не имеет собственного помещения. Из-за этих посетителей доступна лишь малая часть музейного фонда, который экспонируется в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, - уточнили в кабмине.

Новая галерея будет построена в историческом центре Перми рядом с речным вокзалом, его общая площадь превысит 20 тыс. кв. м. В ней также будут расположены библиотека, образовательный центр, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские.