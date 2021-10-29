Прикамская полиция пресекла деятельность банковских мошенников

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В Прикамье полиция пресекла деятельность мошенников. Подробности рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Компания представлялась партнерами нескольких банков, была зарегистрирована на юридическое лицо. И предлагала гражданам помощь в оформлении кредита по ставке 5,9 % (либо рефинансировании уже имеющегося кредита). Клиентами мошенников становились пенсионеры или граждане с испорченной кредитной историей.

Мошенники выдавали себя за менеджеров кредитных отделов и заключали с клиентами договоры. Гражданам говорили, что компания за услуги берет комиссию. Ее нужно будет оплатить не из собственных средств, а из суммы кредита. Комиссию начисляет банк свыше требуемой суммы кредита (если кредит 100 тыс. руб., займ к одобрению будет 126 тыс. руб.).

Затем потерпевших на машине отвозили в банк. Там им одобряли кредит под процент выше обещанного. «Менеджеры» в помещение банка не заходили. После подписания всех документов клиентов отвозили в компанию и требовали за оказанные услуги до 50 % от суммы выданного кредита (но не менее 10 тыс. руб.) А если клиенты отказывались, их запугивали обращением в полицию.

В состав группы входило 7 человек. Компания осуществляла свои услуги с ноября 2020 года по октябрь текущего года. Возбуждено уголовное дело.