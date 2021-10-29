В Перми компания выплатит 1.8 млн рублей родственникам погибшего рабочего

Пожар случился в промзоне в Кировском районе. Фото: Василий Вахрин

В Перми в сентябре прошлого года на улице Кочегаров в промышленной зоне произошел серьезный пожар на предприятии, который ликвидировали почти всю ночь. Во время него сильнейшие ожоги 80% тела получил оператор предприятия. Спустя непродолжительное время мужчина скончался. Супруга и двое его детей обратились в суд с иском о компенсации морального вреда.

- Представитель ответчика заявленные требования не признал, сославшись на отсутствие вины организации и неправомерные действия самого погибшего, приведшие к плачевным последствиям, - сообщили подробности заседания в суде Индустриального района.

Однако, изучив представленные сторонами доказательства, суд удовлетворил иск родственников погибшего и взыскал компенсацию морального вреда по 600 000 рублей в пользу каждого. Решение суда в законную силу не вступило.