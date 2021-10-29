В Прикамье с 3 по 7 ноября отменят несколько электричек

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В Пермском крае с 3 по 7 ноября в связи с праздничными и выходными днями отменят несколько электричек. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Изменения коснутся следующих поездов:

- №7184 сообщением Чусовская – Пашия назначен с 4 по 6 ноября, 3 ноября отменен;

- №7183 сообщением Пашия – Чусовская назначен с 5 по 7 ноября, 4 ноября отменен;

- №7181 сообщением Теплая гора – Чусовская назначен 4 и 8 ноября, 6 ноября отменен;

- №6220/6219 сообщением Пермь-2 – Комарихинская – Пермь-2 назначены 4 ноября, 6 ноября отменены;

- №7182 сообщением Чусовская – Теплая гора назначен 3 и 7 ноября, 5 ноября отменен;

- №6194/7193 сообщением Пермь-2 – Кунгур – Пермь-2 назначен 3 и 7 ноября, 5 ноября отменен.

4 и 5 ноября будут назначены поезда, которые обычно курсируют по выходным дням:

- №6945/6942 сообщением Чусовская – Кын – Чусовская;

- №6016 сообщением Краснокамск – Пермь-2.

Поезда, обычно курсирующие по рабочим дням, 4 и 5 ноября будут отменены:

- №7121/7650 сообщением Кукуштан – Пермь-2;

- №6935/6932 сообщением Чусовская – Рассоленко – Чусовская;

- №6014 сообщением Краснокамск – Пермь-2.