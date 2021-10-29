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Происшествия29 октября 2021 9:03

В Пермском крае пропала 32-летняя девушка

В последний раз Евгению Бузилову видели 23 октября
Григорий СЕРЕДКИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: "Регион-59"

Фото: "Регион-59"

В Прикамье ищут 32-летнюю Евгению Бузилову. Она ушла из своего дома в городе Чайковский по улице Сосновая 23 октября и до сих пор не вернулась, сообщает поисковой отряд «Регион-59».

Особые приметы: рост 175 сантиметров, темные мелированные волосы. Одета была в темную короткую куртку, спортивные брюки темно-синего цвета и синие кроссовки. А при себе имела ключи и два сотовых телефона.

Всем, кому что-либо известно местонахождение Евгении, просят сообщить по телефонам:

- 02, 102 - полиция;

- 112 - ЕДДС;

- +7(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь;

- +7-912-880-41-60 - инфорг Александра;

- +7-922-313-37-47 - инфорг Валерий;