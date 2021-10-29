В Перми с 3 по 7 ноября пройдет «Большой этнографический диктант»

Диктант может пройти любой желающий. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Перми с 3 по 7 ноября в онлайн-формате пройдет «Большой этнографический диктант». Он приурочен к Дню народного Единства.

Участниками могут стать все желающие. Написать диктант можно как на русском языке, так и на трех иностранных – английском, испанском, китайском.

Задания будут опубликованы в 0.01 3 ноября (по московскому времени) на официальном сайте www.miretno.ru.

Задания диктанта оформлены в виде теста, в котором будет 20 вопросов – общефедеральная часть диктанта, единая для всех участников, 10 вопросов – региональная часть диктанта, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации.

Для иностранных участников тест состоит из 30 общефедеральных вопросов, единых для всех стран. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Время прохождения диктанта – 45 минут.

После прохождения диктанта участник получает личный результат с анализом ответов. Сертификат участника с указанием набранных баллов формируется сразу после прохождения диктанта в электронном виде, с возможностью получения его на электронную почту.