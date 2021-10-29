В Пермском крае предпринимателям-новичкам максимально снизят налоговые ставки

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Депутаты Законодательного Собрания Пермского приняли в первом чтении законопроект о введение льгот для вновь регистрируемых индивидуальных предпринимателей. С 1 января 2022 года для бизнесменов-новичков, которые выберут режим упрощенной системы налогообложения, будут максимально снижены ставки на отчисления в бюджеты.

Сейчас ставка по статье «Доходы» составляет 6 процентов, по статье «Доходы-расходы» - 15 процентов. Новая мера поддержки малого и среднего бизнеса предполагает в течение первого года установить ставку в 1 процент по статье «Доходы» и 5 процентов по статье «Доходы-расходы». В течение второго года – 2 и 7 процентов соответственно, в течение третьего - 4 и 10 проценов.

Инициативу поддержать начинающих предпринимателей выдвинул губернатор Прикамья Дмитрий Махонин на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае.

Председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам краевого парламента Алексей Мельников отметил, что законодательная инициатива главы региона направлена на создание более комфортных условий для тех, кто хочет развивать собственный бизнес.

- Очевидно, что в результате принятия этого закона в Пермском крае увеличится число предпринимателей, а, значит, повысится инвестиционная привлекательность региона. Мы, безусловно, поддерживаем эту инициативу губернатора, - сказал Алексей Мельников.