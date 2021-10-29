В Перми 1 ноября откроются две палатки обогрева для бездомных

Фото: Территория передышки.

Наступили холода и в Перми начинают работать палатки обогрева для бездомных. Волонтеры центра для людей в беде сообщают, что с 1 ноября откроются две палатки в Кировском и Орджоникидзевском районе, еще одну установят в декабре.

- Если вы встретите бездомного человека, вы можете рассказать ему про палатки обогрева, - говорят волонтеры. - В них любой человек в беде может согреться и переночевать. Некоторые из палаток будут открыты круглосуточно уже с 1 ноября по 1 марта.

Кировский район

Ул. Ардатовская, д. 32. Остановка: улица Победы. С 1 ноября по 1 марта.

Орджоникидзевский район

Ул. Вильямса, д.3. (открытая площадка между домом 3 и 5). Остановка: рынок Гайва. Палатка работает с 1 ноября по 1 марта.

Ленинский район

Размещается около Центрального рынка. Остановка: «Центральный рынок» или «Мильчакова» (Шоссе Космонавтов). Ближайшее здание: ул. Полевая, д. 2 (ниже металлорынка, рядом корпус Фармакадемии). С 1 декабря по 1 марта.