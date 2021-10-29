Вертолет санавиации в Пермском крае эвакуировал 84 пациента за последние месяцы

Фото: Минздрав Прикамья.

В Пермском крае за 3,5 месяца вертолет санавиации совершил 58 вылетов. Каждый раз пациентам из отдаленных районов нужна была экстренная помощь и транспортировка в клиники Перми.

- За это время эвакуировано 84 человека, - сказал Сергей Бондарь, заведующий отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи Пермской краевой клинической. - Шестеро из них – дети, которым была нужна экстренная помощь при травмах, ожогах и кишечной непроходимости.

Вертолет санавиации одновременно может транспортировать до трех пациентов. В октябре медики эвакуировали жителей Чернушки, Чусового, Чайковского и других городов Пермского края в основном с сосудистыми катастрофами – с инфарктами, инсультами, аневризмой аорты. Пациенты госпитализированы в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии им. С. Г. Суханова и краевые клиники.