В выходные в Пермском крае разыграется первая метель

В выходные в Прикамье подморозит, будет идти снег. Фото: Василий Вахрин

Пермяки, готовы ли вы встречать настоящую уральскую зиму? В эти выходные она устроит нам репетицию своего появления, по крайней мере, так говорят синоптики. В субботу и воскресенье будет идти снег, возможна даже первая метель.

Прогнозом погоды на выходные в Перми и Пермском крае поделились специалисты научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я». Публикуем его.

В субботу ночью в Пермском крае облачно, снег, метель. Днем облачно, снег, переходящий в дождь (по северо-востоку снег). Ночью −3…−8°, днем −1…+4° (на северо-востоке −1…−6°). Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с.

В субботу ночью в Перми облачно, снег, метель. Днем облачно, снег, переходящий в дождь. Ночью −4…−6°, днем +1…+3°. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с.

В воскресенье ночью в крае облачно, местами мокрый снег, в отдельных районах туман. Днем облачно, дождь, по северу и востоку мокрый снег. Температура воздуха ночью −1…+4° (по северу и востоку −1…−6°, по крайнему северо-востоку до −11°), днем +2…+7° (по северу и востоку −3…+2°). Ночью ветер слабый, днем южный, юго-западный 2-7 м/с.

В воскресенье ночью в Перми облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, туман. Днем облачно, небольшой дождь. Ночью 0…+2°, днем +3…+5°. Ночью ветер слабый, днем южный, юго-западный 2-7 м/с.