МЧС предупреждает прикамцев о сильном ветре и гололедице

. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Краевое МЧС предупреждает прикамцев и гостей региона о сильном ветре и гололедице, которые ожидают наш регион в пятницу, 29 октября.

Так, по данным ЦГМС, местами по краю порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. В ночь на 29 октября ожидаются осадки — снег, переходящий в дождь. Это может повлечь за собой гололед.

Днем облачно с прояснениями, небольшой снег. В течение суток температура воздуха составит от 0 до -5 градусов. В субботу холод сохранится. Потеплеет – в воскресенье.