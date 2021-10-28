В Андроновском лесу прошел субботник

Фото предоставлено пресс-службой ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Сотрудники ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза совместно с коллективом пермского регионального представительства «Нижегородского института прикладных технологий» провели субботник в особо охраняемой природной территории - Андроновском лесу.

В рамках совместной акции экоактивисты не только собрали мусор, но и прошлись по экологической тропе, познакомились с природными достопримечательностями, историей и особенностями «зеленого бастиона». Экскурсионную программу для участников экологической акции провел представитель пермского лесничества - мастер леса Владимир Глазырин.

- Мы прошли сквозь темнохвойную тайгу и золотистые осинники, увидели уникальные тектонические структуры - обнажения медистых песчаников. Для многих из нас такой уголок природы в городской черте стал открытием, - рассказывает молодой заводчанин Александр Снегирь. - Андроновский лес - это целый мир, это легкие для нашего города, он очень важен для Индустриального района. Мы вывезли большое количество мусора, постарались навести чистоту, наверняка мы вернемся сюда и в будущем, но хотелось бы, чтобы любители отдыхать и устраивать пикники в лесу не оставляли после себя таких неприятных следов.