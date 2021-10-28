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Общество28 октября 2021 15:21

В Прикамье не хватает 900 врачей для больных COVID-19

Новые койки для больных появляются там, где уже есть кадры
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

В Прикамье наблюдается серьезная нехватка врачей для пациентов, зараженных коронавирусом. Об этом на заседании краевого Заксобрания рассказала глава краевого минздрава Анастасия Крутень.

«Проблема заключается не в здании, а в нехватке медработников», - ответила министр в ответ на вопрос о строительстве временного «ковидного госпиталя.

Сейчас число медицинских кадров составляет выше 70%. Региону не хватает 900 врачей. Так, Пермский край пошёл по пути увеличения числа коек там, где уже работают необходимые специалисты.