В Перми должники за тепло и горячую воду лишились своих автомобилей

Фото: «ЭнергосбыТ Плюс»

В Свердловском районе Перми прошел рейд по должникам за тепло и горячую воду в рамках акции «Внимание! Должник!». Сотрудники Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» и Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю наложили арест на автомобили недобросовестных плательщиков. С началом отопительного сезона своих автомобилей могут лишиться все, кто не оплачивает услуги отопления и горячего водоснабжения более, чем 3 месяца.

Должникам также грозит арест средств на банковских счетах, недвижимого имущества и лишение права на выезд за границу. В настоящее время в работе у судебных приставов находится около 40 тысяч исполнительных документов в отношении должников за тепло и ГВС. Ежедневно на улицах Перми проводятся рейды с применением системы «Дорожный пристав», что приводит к арестам автомобилей «тепловых» должников, выявленных в потоке движения.

Чтобы вернуть свое имущество, должникам придется не только погасить задолженность, но и оплатить расходы на эвакуацию, а также внести исполнительский сбор. В противном случае, транспортные средства будут реализованы в счет погашения долга.

В «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают клиентам о важности своевременных оплат за тепло и горячую воду.

- В 2021 году значительно выросло количество арестов автотранспорта и иного имущества должников. Мы рекомендуем погасить имеющуюся задолженность в ближайшее время и своевременно вносить платежи в дальнейшем, - говорит руководитель Управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Марина Мотовилова.